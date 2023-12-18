Путин сравнил Северный морской путь и Суэцкий канал

Президент Путин: Северный морской путь становится эффективнее Суэцкого канала

Северный морской путь становится эффективнее Суэцкого канала. Так два торговых и грузовых коридора сравнил президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

По словам главы государства, судоходство по Севморпути и, как следствие, количество перевезенных грузов увеличивается в разы.

«Он становится более эффективным, чем Суэцкий канал», — заявил глава государства.

Также, выступая перед наставниками и финалистами Всероссийского конкурса «Профессионалы», президент отметил свойства российского атомного ледокола «Лидер». «Этот вообще будет колоть такой лед... без ограничений. Шесть-семь метров в высоту... Просто фактически без ограничений», — заявил Путин.

Ранее сообщалось, что в арктические земли Якутии впервые доставили социально значимые товары с помощью Северного морского пути. Теплоход СТК-1012 за два месяца доставил из Астрахани в поселок Черский груз с 730 тоннами продовольствия и стройматериалами.