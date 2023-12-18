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08:52, 18 декабря 2023Силовые структуры

Раскрыто число ликвидированных в бою с российскими пограничниками диверсантов

В Белгородской области российские пограничники ликвидировали трех диверсантов

Фото: Andrew Kravchenko / Bloomberg / Getty Images

Раскрыто число ликвидированных диверсантов в ходе боя с российскими пограничниками в районе села Теребрено Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, трое диверсантов были ликвидированы, а остальным удалось сбежать. Потерь с российской стороны нет. У ликвидированных военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) нашли американские винтовки М4, несколько РПГ и комплекты взрывчатки типа С4.

17 декабря губернатор Белгородской области сообщил, что у села Теребрено проходит стрелковый бой. Он подчеркивал, что все профильные ведомства держат ситуацию на контроле.

После того как были вытеснены диверсанты, ВСУ обстреляли Теребрено. Повреждения получили три жилых дома и линия электропередачи.

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      Екатерина Кашурникова
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