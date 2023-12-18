Российский футболист пожаловался на рост цен при прежней зарплате

Защитник «Зенита» Круговой пожаловался на растущие цены при прежних зарплатах

Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о растущих ценах в России. Его слова приводит Metararings.

«Уже хлеб стоит 100 рублей, хотя раньше рублей за 20 можно было купить. Значит, футболисты тоже ощущают рост цен? Да, конечно, как все люди», — заявил игрок, добавив, что подорожания яиц он не заметил, так как нечасто их ест. Круговой посетовал, что при растущих ценах зарплаты остаются прежними.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги 25-летний защитник провел в составе «Зенита» 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев пообещал, что партии куриных яиц, не обложенные импортными пошлинами, поступят в Россию через две-три недели. Эта мера должна скорректировать цены на яйца внутри страны, отметил он.