Самолет с последними эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

Спецборт МЧС с последними эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

Самолет Ил-76 МЧС России с последними эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел из Каира в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что спецборт перевезет 73 человека, в том числе 45 детей. По данным источника, МЧС России и МИД РФ начали эвакуацию соотечественников из сектора Газа 12 ноября. За это время на родину вернули 1049 человек, в том числе 473 ребенка. Известно, что около 20 россиян отправили в различные медицинские учреждения.

Ранее в пресс-службе МИД РФ сообщили, что более 1050 граждан России удалось вывезти в Египет через погранпереход «Рафах» и доставить в РФ за время эвакуации из сектора Газа. В министерстве добавили, что сотрудники российских дипмиссий, МИД, МЧС и других ведомств продолжают работать над возвращением всех россиян из сектора Газа.