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21:57, 11 декабря 2023Мир

В МИД назвали общее число вывезенных из сектора Газа россиян

МИД РФ: более 1050 граждан России удалось вывести из сектора Газа в Египет

Фото: Naaman Omar / Global Look Press

Более 1050 граждан России удалось вывести в Египет через погранпереход «Рафах» и доставить в РФ за время эвакуации из сектора Газа. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

В министерстве назвали общее число вывезенных из зоны конфликта россиян. «Удалось вывести и благополучно доставить в Россию более 1050 соотечественников», — говорится в сообщении.

Российские дипмиссии в Каире, Тель-Авиве и Рамалле, профильные подразделения МИД, МЧС и других ведомств продолжают работать над возвращением всех россиян из сектора Газа домой, указали в министерстве.

Накануне, 10 декабря, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в ближайшее время из сектора Газа будут эвакуированы 70 россиян. 9 декабря МЧС отчиталось, что около 100 россиян прибыли из сектора Газа в Египет.

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      Марина Совина
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