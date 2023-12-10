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22:03, 10 декабря 2023Россия

Кадыров сообщил об эвакуации 70 россиян из Газы

Кадыров: в ближайшее время из сектора Газа будут эвакуированы 70 россиян

Фото: Majdi Fathi / Global Look Press

В ближайшее время из сектора Газа будут эвакуированы 70 россиян, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Он уточнил, что, по данным МЧС, на данный момент домой с этой территории вернулся 1051 российский гражданин и члены их семей. «Сейчас в зоне боевых действий остаются порядка 70 российских граждан, которые также будут вывезены в безопасное место. Этот вопрос уже активно решается», — указал глава региона.

Накануне, 9 декабря, МЧС сообщило, что около 100 россиян прибыли из сектора Газа в Египет. Российские граждане пересекли пункт пропуска Рафах на границе анклава. Сейчас они получают всю необходимую помощь в оперативном штабе МЧС России в Каире.

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      Марина Совина
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