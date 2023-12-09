Еще сотня россиян покинули сектор Газа

МЧС сообщило, что около 100 россиян прибыли из сектора Газа в Египет

Еще около сотни россиян смогли покинуть сектор Газа и перейти на территорию Египта. Об этом сообщает МЧС России в Telegram.

Российские граждане пересекли пункт пропуска «Рафах» на границе анклава. Сейчас они получают всю необходимую помощь в оперативном штабе МЧС России в Каире. Здесь их также обеспечили питанием и водой.

По данным ведомства, всего с начала конфликта Израиля и палестинской группировки ХАМАС территорию сектора Газа покинули около тысячи россиян, среди которых 420 детей. Для их транспортировки министерство организовало 10 рейсов.

8 декабря спецборт МЧС, где находились эвакуированные из зоны боевых действий в секторе Газа россияне и их семьи, прибыл в Домодедово. Самолет доставил 68 россиян и членов их семей из Каира в Москву.