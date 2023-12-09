Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:54, 9 декабря 2023Россия

Еще сотня россиян покинули сектор Газа

МЧС сообщило, что около 100 россиян прибыли из сектора Газа в Египет

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Еще около сотни россиян смогли покинуть сектор Газа и перейти на территорию Египта. Об этом сообщает МЧС России в Telegram.

Российские граждане пересекли пункт пропуска «Рафах» на границе анклава. Сейчас они получают всю необходимую помощь в оперативном штабе МЧС России в Каире. Здесь их также обеспечили питанием и водой.

По данным ведомства, всего с начала конфликта Израиля и палестинской группировки ХАМАС территорию сектора Газа покинули около тысячи россиян, среди которых 420 детей. Для их транспортировки министерство организовало 10 рейсов.

8 декабря спецборт МЧС, где находились эвакуированные из зоны боевых действий в секторе Газа россияне и их семьи, прибыл в Домодедово. Самолет доставил 68 россиян и членов их семей из Каира в Москву.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц обвинил Россию в росте цен на газ в Европе. Ему пришлось платить в 10 раз больше

      Россиянам пообещали тотальные перемены

      Экономист посоветовал иностранную валюту для сбережений

      Еще сотня россиян покинули сектор Газа

      Оставленный Дедом Морозом пакет в центре Москвы напугал жильцов дома

      Призер Олимпиады в прыжках с шестом Сидорова завершила карьеру

      В Британии пожаловались на стаю радиоактивных кошек

      Надежда Бабкина упала в обморок на съемках

      Арестован глава Росприроднадзора Якутии

      В Крыму отреагировали на угрозу Киева захватить полуостров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости