Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:19, 8 декабря 2023Россия

МЧС эвакуировало новую группу россиян и их семей из Газы

В Домодедово прибыла новая группа эвакуированных из Газы россиян и их семей

Фото: Аdel Al Hwajre / Keystone Press Agency / Global Look Press

Спецборт МЧС, где находились эвакуированные из зоны боевых действий в секторе Газа россияне и их семьи, прибыл в Домодедово. О новой группе спасенных граждан ведомство доложило в Telegram.

Самолет доставил 68 россиян и членов их семей из Каира в Москву. «Прибывших обеспечивают теплой одеждой, питанием и предметами первой необходимости. Также организовано информационное, психологическое и медицинское сопровождение», — сказано в сообщении.

4 декабря девятая группа спасенных из сектора Газа граждан прибыла из Каира в Москву — спецборт МЧС доставил в столицу 120 человек. Для них в Чечне, Дагестане, Московской, Калужской и Липецкой областях открыты пункты временного размещения.

По данным МИД, в Москву из сектора Газа спецрейсами МЧС из Каира удалось вывезти 762 из примерно 950 обратившихся за помощью россиян и членов их семей. Эвакуационные мероприятия продолжаются, уточнили в ведомстве.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Путин вернется за добавкой» Глава МИД Британии предупредил о последствиях победы России на Украине

      Иностранка привела в детсад Санкт-Петербурга мальчиков с ожогами

      Назван лучший контент 2023 года в России

      США заявили об отсутствии трудностей в поставках помощи Израилю и Украине

      В России захотели решать проблему кадрового дефицита за счет государства

      В Белоруссии заявили о преодолении наисложнейшего внешнего давления

      Трое детей пострадали при пожаре в Москве

      Майор российской полиции избила иностранку и получила срок

      Россиянам предложили разгружать вагоны с углем из-за долгов по ЖКХ

      После стрельбы в брянской школе задержали директора ЧОО и сотрудницу охраны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости