МЧС эвакуировало новую группу россиян и их семей из Газы

В Домодедово прибыла новая группа эвакуированных из Газы россиян и их семей

Спецборт МЧС, где находились эвакуированные из зоны боевых действий в секторе Газа россияне и их семьи, прибыл в Домодедово. О новой группе спасенных граждан ведомство доложило в Telegram.

Самолет доставил 68 россиян и членов их семей из Каира в Москву. «Прибывших обеспечивают теплой одеждой, питанием и предметами первой необходимости. Также организовано информационное, психологическое и медицинское сопровождение», — сказано в сообщении.

4 декабря девятая группа спасенных из сектора Газа граждан прибыла из Каира в Москву — спецборт МЧС доставил в столицу 120 человек. Для них в Чечне, Дагестане, Московской, Калужской и Липецкой областях открыты пункты временного размещения.

По данным МИД, в Москву из сектора Газа спецрейсами МЧС из Каира удалось вывезти 762 из примерно 950 обратившихся за помощью россиян и членов их семей. Эвакуационные мероприятия продолжаются, уточнили в ведомстве.