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01:37, 5 декабря 2023Россия

Девятая группа освобожденных из сектора Газа прибыла в Москву

МЧС РФ: девятый спецборт доставил из Газы в Москву 120 граждан, из них 30 детей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Девятая группа граждан, освобожденных из сектора Газа, прибыла из Каира в Москву. На спецборте доставили 120 человек, из них 30 детей, сообщил МЧС России в Telegram-канале.

«С начала гуманитарной миссии самолетами МЧС России перевезено свыше 880 человек, из них более 380 детей, пожелавших покинуть зону палестино-израильского конфликта», — уточнили в министерстве.

Уточняется, что всем прибывшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. В Чечне, Дагестане, Московской, Калужской и Липецкой областях открыты пункты временного размещения.

В МЧС РФ добавили, что в Эль-Ариш было доставлено уже более 288 тонн гуманитарной помощи для жителей сектора Газа.

Ранее сообщалось, что из Газы в Россию эвакуировали девочку с минно-взрывными ранениями. Гражданство ребенка не указывается, по прибытии в РФ она находилась в сознании.

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      Александра Синицына
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