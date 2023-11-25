Из Газы в Россию эвакуировали девочку с минно-взрывными ранениями

ТАСС: девочка с ранениями минно-взрывного характера прибыла в РФ из сектора Газа

Девочка с ранениями минно-взрывного характера прибыла в Россию с группой эвакуированных из сектора Газа в ночь на 25 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

Информация о гражданстве девочки не указана. Известно, что она находится в сознании. Другие подробности не сообщаются.

25 ноября В Россию вернулось еще 105 эвакуированных из сектора Газа, их доставил спецборт МЧС в столичный аэропорт Домодедово. Это уже восьмой по счету самолет, вывезший россиян из Газы. Всего с начала эвакуации из Газы в Россию доставлено 760 человек, в том числе 360 детей.

Ранее Россиянка по имени Наталья поблагодарила президента России Владимира Путина и МЧС РФ за эвакуацию из сектора Газа. Она отметила, что российские спасатели проводят операцию по эвакуации максимально профессионально, а сотрудники МИД всегда были на связи с желающими покинуть сектор.

