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08:14, 19 ноября 2023Россия

Россиянка поблагодарила Путина и спасателей за эвакуацию из Газы

Россиянка Наталья поблагодарила Путина и МЧС за эвакуацию из Газы

Россиянка по имени Наталья поблагодарила президента России Владимира Путина и МЧС РФ за эвакуацию из сектора Газа. Ее слова приводит РИА Новости.

Женщина отметила, что российские спасатели проводят операцию по эвакуации максимально профессионально, а сотрудники МИД всегда были на связи с желающими покинуть сектор. «МЧС России, я думаю, самое лучшее МЧС», — заявила она журналистам.

Эвакуированная россиянка также добавила, что благодарна президенту РФ Владимиру Путину и российскому народу за то, что ее и ее семью не бросили в Газе.

Ранее МЧС России сообщило об эвакуации из сектора Газа в Москву еще 120 россиян. 18 ноября двумя колоннами автобусов в оперативный штаб ведомства были доставлены более 200 человек, которые накануне пересекли контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом и сектором Газа. «Для отправки самолетом сформирована первая группа, которая уже направляется в аэропорт Каира для дальнейшего перелета в Москву», — сообщает МЧС России. В ведомстве отметили, что из сектора Газа в общей сложности эвакуировано более 500 человек.

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      Екатерина Подвигина
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