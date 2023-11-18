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15:52, 18 ноября 2023Мир

МЧС сообщило об эвакуации еще 120 россиян из Газы

МЧС России сообщило об эвакуации еще 120 россиян из сектора Газа в Москву

Кадр: МЧС России

МЧС России сообщило об эвакуации из сектора Газа в Москву еще 120 россиян. Об этом сообщается в официальном канале ведомства в Telegram.

«Очередной спецборт МЧС России доставит в Москву 120 эвакуированных граждан РФ и членов их семей», — говорится в сообщении министерства.

Уточняется, что ранее 18 ноября двумя колоннами автобусов в оперативный штаб МЧС РФ доставлены более 200 человек, которые накануне пересекли контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на границе с Египтом и сектором Газа. «Для отправки самолетом сформирована первая группа, которая уже направляется в аэропорт Каира для дальнейшего перелета в Москву», — сообщает МЧС России. В ведомстве отметили, что из сектора Газа в общей сложности эвакуировано более 500 человек.

Ранее стало известно, что заявки для выхода из сектора Газы через КПП «Рафах» подали почти 900 россиян. Первые две группы эвакуированных россиян в количестве 70 и 98 человек были доставлены в Москву, среди них есть беременные женщины и дети. Часть из них остается в пункте временного размещения в Московской области, их обеспечили всем необходимым для комфортного пребывания.

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      Олег Давыдов
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