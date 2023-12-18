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12:20, 18 декабря 2023Спорт

Стали известны заработки судей РПЛ в сезоне-2023/2024

«СЭ»: больше всех из судей РПЛ заработал Кукуян, его доход превысил 2,2 миллиона

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Судьи Российской премьер-лиги (РПЛ) в первой половине сезона-2023/2024 в общей сложности заработали больше 38 миллионов рублей. Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу» («СЭ»).

Больше всех получил Павел Кукуян, его зарплата превысила 2,2 миллиона рублей. Чуть больше 100 тысяч ему уступил Сергей Карасев, который расположился на втором месте. Тройку самых богатых рефери замкнул Алексей Сухой, чей заработок на 57,5 тысячи превысил отметку в 2 миллиона.

В мае 2022 года Карасев рассказал о финансовых проблемах, связанных с отстранением российских судей от работы на международных матчах. «Честно скажу: с отменой международных матчей финансовый вопрос встал во весь рост. Мы привыкли зарабатывать в Европе и жить на эти деньги. Теперь доход только внутрироссийский. И стало тяжело», — заявил Карасев.

РПЛ, в которой было сыграно 18 туров, ушла на зимний перерыв. Турнирную таблицу с 38 очками возглавляет «Краснодар», который опережает идущий вторым «Зенит» на два очка.

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      Алексей Гусев
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