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15:27, 18 декабря 2023Наука и техника

В Британии рассказали о заставляющем нервничать Запад оружии России

Daily Express: российский комплекс «Авангард» заставляет Запад нервничать

Кадр: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Ракетный комплекс «Авангард» с управляемым боевым блоком, который Россия активно разворачивает, заставляет военных на Западе нервничать. О возможностях оружия рассказали в публикации британского издания Daily Express.

«"Авангард" доставляет ракеты к целям со скоростью, в 27 раз превышающей скорость звука. Комплекс с гиперзвуковым планирующим блоком запускается за пределами атмосферы Земли, прежде чем поразить множество целей в мире — менее чем за 30 минут», — пишет издание.

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В публикации приводят слова командующего Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковника Сергея Каракаева, который сообщил о высокой готовности РВСН к выполнению задач. Автор предположил, что это говорит о готовности России «бросить вызов Западу».

Ранее в декабре зампредседателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов назвал российскую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» самой мощной в мире.

В ноябре военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, что на скорости гиперзвуковой блок российского ракетного комплекса «Авангард» не виден на радарах.

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      Даниил Иринин
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