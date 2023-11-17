Названа главная уникальная характеристика российского «Авангарда»

Военный эксперт Кнутов: на скорости российский «Авангард» не виден на радарах

На скорости гиперзвуковой блок российского ракетного комплекса «Авангард» не виден на радарах, рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. В разговоре с «Лентой.ру» специалист назвал главную уникальную характеристику оружия.

«Это единственный в мире гиперзвуковой блок, который может быть использован на межконтинентальную дальность и имеет скорость 28 махов. То есть это средство доставки обычного или ядерного оружия, которое летит в форме болида в силу того, что при таких скоростях его поверхность нагревается до колоссальных температур, и в результате на поверхности образуется плазма», — сообщил Кнутов.

Особенность плазмы, по словам эксперта, заключается в том, что она поглощает электромагнитные излучения.

Таким образом болид не виден на экранах радаров Юрий Кнутов военный эксперт, директор Музея войск ПВО

«"Авангард" виден только со спутников системы предупреждения ракет о нападении, которые наблюдают за стартами ракет и настроены на контроль работы двигателей ракет. Но, учитывая гигантскую скорость "Авангарда" пока его обнаружат, пока информацию передадут, пока его возьмут на сопровождение, он уже поразит цель», — заявил он.

Кроме того, Кнутов рассказал, что на сегодняшний день практически не существует средств ПВО, способных перехватить цель, летящую на такой скорости, при этом еще маневрирующую.

«Поэтому "Авангард" является уникальным средством. На сегодняшний день ни одна страна в мире не обладает подобным средством поражения», — заключил эксперт.

Ранее журналист британского таблоида Daily Express Крис Сэмюэл заявил, что российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард», который может быть запущен из-за пределов атмосферы Земли, является единственным в своем роде оружием и представляет серьезную опасность для потенциального врага. Он утверждает, что ракетный комплекс значительно усилит боевые возможности стратегических ядерных сил России.

