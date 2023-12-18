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18:45, 18 декабря 2023Мир

В ЕК отреагировали на слухи о лишении Венгрии права голоса в ЕС

Дипломат Стано: ЕК отказалась комментировать слухи о лишении Венгрии голоса

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейская комиссия отреагировала на слухи о лишении Венгрии права голоса в Европейском союзе (ЕС), отказавшись их комментировать со ссылкой на подробное объяснение европейскими политиками на состоявшемся саммите в Брюсселе. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано на запрос «Ленты.ру».

Что касается дискуссий и решений, принятых европейскими лидерами на саммите на прошлой неделе, они были подробно объяснены на различных пресс-конференциях всеми участниками — председателями институтов ЕС и национальными лидерами — и мы хотели бы отослать вас к их замечаниям

Петер Станоофициальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза

Кроме того, Стано напомнил, что пресс-служба Европейской комиссии обычно не комментирует газетные сообщения и заявления в средствах массовой информации.

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Ранее газета Financial Times сообщила, что страны ЕС задумались о лишении Венгрии права голоса для заключения соглашения о предоставлении помощи Украине. Отмечается, что ввиду нарушения верховенства закона некоторые чиновники рассматривают возможность применения статьи 7 Договора о Европейском союзе 2007 года, которая позволяет приостановить право голоса страны. Это может инициировать любое другое государство — член Евросоюза, однако для лишения голоса необходим консенсус всех стран сообщества.

Как уточняет газета, после смены правительства в Польше у Венгрии больше нет гарантированного союзника в данном вопросе, так как правительство Матеуша Моравецкого от «Права и справедливости» (PiS) из-за идейной близости координировало свои действия с Будапештом и проявляло солидарность по ряду вопросов в ЕС. Теперь после прихода к власти Дональда Туска Варшава может поддержать инициативу об ограничении венгерской стороны.

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      Максим Габриелян
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