В Европе захотели ослабить контроль над импортом предметов роскоши из России

FT: в ЕС захотели ослабить контроль над импортом предметов роскоши из России

В Евросоюзе (ЕС) заявили о намерении ослабить контроль над импортом предметов роскоши из России. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Кроме того, по данным источника, в Европе захотели разрешить своим гражданам оставлять автомобили, на которых они выезжают из РФ, при условии, что страна въезда даст на это свое согласие.

В статье, посвященной теме нового пакета санкций против России, также говорится, что о послаблении ограничений попросили несколько европейских стран. Конкретные государства не указаны, однако издание отмечает, что они не граничат с Россией.

В ноябре Европейский парламент (ЕП) потребовал от Еврокомиссии пересмотреть рекомендацию о запрете на ввоз личных автомобилей россиян в ЕС. По мнению депутатов ЕП, конфискация личных вещей и машин с российскими номерами является чрезмерным исполнением санкций.

