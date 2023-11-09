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14:08, 9 ноября 2023Путешествия

В Европе потребовали не конфисковывать личные вещи и машины россиян

Европарламент потребовал пересмотреть запрет на ввоз российских автомобилей в ЕС

Фото: Максим Зарецкий / ТАСС

Европейский парламент (ЕП) потребовал от Еврокомиссии пересмотреть рекомендацию о запрете на ввоз личных автомобилей россиян в ЕС. Об этом пишет РИА Новости.

Депутаты Европарламента заявили, что конфискация личных вещей и машин с российскими номерами является чрезмерным исполнением санкций, которое «дискредитирует их цель, а также сам санкционный инструмент».

Как уточняет источник, резолюции ЕП по внешней политике не являются обязательными для исполнения. При этом другие политические структуры Европы обязаны прислушиваться к мнению парламентариев.

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В сентябре 2023 года Еврокомиссия опубликовала пояснение, согласно которому санкции ЕС распространяются на личный автотранспорт жителей России, и, следовательно, россияне не могут приезжать на своих авто даже на короткий срок и в туристических целях. Из этой рекомендации формально следует, что ввозить в Евросоюз нельзя и некоторые личные вещи, такие как ноутбуки, смартфоны и средства гигиены.

Вывод Еврокомиссии повлек случаи конфискации имущества у российских путешественников. Так, в октябре сотрудники таможенной службы в Эстонии отобрали у туристов две деревянные вешалки из-за запрета на экспорт древесины из РФ.

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      Мария Борисова
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