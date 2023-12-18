В МЧС рассказали о прибытии в Россию из сектора Газа более тысячи человек

МЧС РФ заявило о завершении работы по вывозу граждан из сектора Газа на родину

МЧС России постепенно завершает деятельность по вывозу граждан из сектора Газа на родину. Об этом в ходе оперативного селекторного совещания рассказал глава ведомства Александр Куренков, пишет РИА Новости.

Утверждается, что в скором времени группу МЧС должны окончательно вывести с территории Египта.

Он отметил, что за два месяца благодаря МЧС в Россию прибыло больше тысячи человек, в том числе 470 детей. На родине им оказана всесторонняя помощь и поддержка.

В конце ноября глава МЧС заявлял, что более 570 из 909 человек, которые обратились к России за помощью, выехали из сектора Газа.