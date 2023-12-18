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14:45, 18 декабря 2023Силовые структуры

В Петербурге полицейские задержали двух подростков за порчу квартир военкоров

МВД: в Петербурге задержали двух подростков за порчу квартир военкоров
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Петербурге полицейские задержали двух подростков за порчу квартир военных корреспондентов Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина, работающих в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, несовершеннолетних доставили в полицейский отдел. Силовики выясняют, от кого они получили преступное задание.

Ранее стало известно, что в Приморском районе города правоохранители квалифицировали действия злоумышленников по статье 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»), а в Красносельском — по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

Юноши залили монтажной пеной входные двери в петербургских квартирах журналистов в воскресенье, 17 декабря. Отмечается, что в обоих случаях они попали на камеры видеонаблюдения.

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      Екатерина Кашурникова
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