В Петербурге развернули сотни дополнительных коек для пациентов с COVID-19

В Петербурге развернули более 400 дополнительных коек для пациентов с COVID-19

Более четырех сотен дополнительных коек для пациентов с COVID-19 развернули в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по здравоохранению в своем Telegram-канале.

Как рассказали представители комитета, под заразившихся коронавирусом перепрофилируют мощности госпиталя для ветеранов войн. Свободными для больных с COVID-19 в городе остаются менее 20 процентов мест.

«С сегодняшнего дня (...) развернуто 410 коек для инфекционных больных. Всего в Петербурге для пациентов с COVID-19 и пневмониями работают 2799 коек, из них свободны 18,5 процента коек», — сообщили чиновники.

Ранее в сети появилась видеозапись, на которой видна очередь из скорых на территории одной из инфекционных больниц Москвы. Сообщается, что, предварительно, у большинства заболевших диагностировали пневмонию.

В департаменте здравоохранения Москвы назвали ситуацию с очередями штатной и пояснили, что пациентов в инфекционную больницу принимают в индивидуальных боксах и машины ожидает врача, когда идет осмотр и оформление пациента.