В российском отеле объяснили отказ заселять возвращавшихся на СВО военных

В отеле под Ростовом объяснили отказ заселять бойцов СВО бронью семейного номера

В отеле «Добрыня» в Ростовской области, в котором отказали в заселении возвращавшимся в зону специальной военной операции (СВО) военным, объяснили свой поступок тем, что для трех мужчин забронировали номер, рассчитанный на взрослую пару и детей. Об этом представитель гостиницы заявил корреспонденту «Комсомольской правды — Ростов-на-Дону».

Как объяснил собеседник издания, забронированный номер не предназначался для такого состава гостей, а других свободных номеров не оказалось. Сотрудник отеля также заявил, что были случаи, когда остановившиеся участники спецоперации шумели и курили в номерах. «В то же время в нашем отеле останавливались офицеры, их жены или невесты. И вели себя очень достойно. Все люди разные. А отель имеет право отказать в заселении без объяснения причины», — подчеркнул он.

О том, что отель «Добрыня», расположенный в притаможенной зоне города Миллерово, отказался заселять бойцов СВО, стало известно 18 декабря. По словам организатора перевозок, узнав, что номер забронирован для военнослужащих, администратор отказал им в размещении.

Владелица отеля заявила журналистам, что в отель стараются не заселять военных, так как постояльцы с детьми якобы отказываются от брони из-за них. Кроме того, она заявила, что военнослужащие шумят и мусорят.

Ранее в один из ночных клубов Екатеринбурга не впустили участника СВО, приехавшего на лечение из зоны боевых действий. По словам военнослужащего, ему отказали во входе «тупо из-за ранения».

Похожий случай произошел в Крыму. Там участника спецоперации не пустили в одно из местных кафе в День России. По его словам, поводом для этого стал торчавший из-под его одежды нож. Россиянин заявил, что не ожидал такого отношения к участникам СВО именно в Крыму.