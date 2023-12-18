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10:38, 18 декабря 2023Россия

В российском регионе учредили медали «Мать героя» и «Отец героя»

В Курской области учредили медали для родителей отличившихся жителей региона

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Курской области учредили медали «Мать героя» и «Отец героя». О принятом областной думой законе сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram.

Награждать будут родителей жителей региона, отличившийся при исполнении гражданского или служебного долга.

Старовойт отметит важность инициативы, «особенно сегодня, когда наши парни проявляют героизм и стойкость на передовой».

Курская область — один из граничащих с Украиной российских регионов. Область регулярно подвергается атакам украинских войск. Так, 15 декабря в небе над регионом были сбиты четыре беспилотных летательных аппарата. 16 декабря дроны Вооруженных сил Украины атаковали еще два района области.

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      Алан Босиков
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