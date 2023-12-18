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16:14, 18 декабря 2023Культура

В США нашли двойника Филиппа Киркорова

Российские пользователи обнаружили в TikTok 25-летнего двойника Киркорова из США

Российские пользователи обнаружили в TikTok 25-летнего двойника народного артиста России Филиппа Киркорова. Об этом сообщает Telegram-канал Medialeaks.

Музыкант из США СJ Hedgepeth публикует каверы на треки группы Nirvana, артиста Post Malone, а также своего собственного сочинения. Русскоязычная аудитория социальной сети заметила исполнителя в октябре — тогда же его ролики в среднем начали набирать до 200 тысяч просмотров. В комментариях пользователи из РФ называют СJ Hedgepeth Филиппом Кобейном и Куртом Киркоровым, а жанр его творчества — «Кир-core».

Ранее российский эстрадный певец Филипп Киркоров послал журналистку после того, как она задала ему вопрос, касающийся пластики лица.

В начале декабря исполнитель раскрыл сумму, за которую он готов выступить для пса.

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      Анастасия Астахова
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