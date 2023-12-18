В Эстонии призвали к введению военного налога

Бывший президент Эстонии Ильвес предложил ввести в стране военный налог

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес призвал к введению в стране военного налога. С таким заявлением он выступил в интервью Postimees.

В разговоре с журналистом Ильвес пожаловался на недостаточные расходы на оборону в Эстонии и предложил ввести дополнительный налог. «Введем военный налог в размере от одного до двух процентов (от подоходного налога, ставка подоходного налога в Эстонии составляет 20 процентов — прим. "Ленты.ру")», — заявил он. Экс-президент пообещал, что налог перестанут взимать, когда закончится конфликт на Украине. «Нам нужно тратить деньги не только на закупку оружия, но и на наращивание оборонной промышленности», — отметил Ильвес.

Бывший лидер Эстонии привел в пример Финляндию, которая недавно объявила об увеличении производства боеприпасов. Решение было принято министром обороны Финляндии Антти Хяккяненом 12 декабря.

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал запустить оборонную промышленность страны в военных масштабах для удовлетворения запросов Украины. Такое заявление он сделал в ходе встречи с украинским коллегой Рустемом Умеровым.