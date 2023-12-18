«Я знаю, я долго не проживу» Умер «Пухляш из клипа Little Big». Он был трудоголиком и не дожил до 30

Актер Дмитрий Красилов из клипа Little Big умер в 29 лет

Танцор и актер Дмитрий Красилов, также известный как «Пухляш из клипа Little Big», был найден мертвым в квартире на улице Академика Янгеля в Москве. Ему было 29 лет. По предварительным данным, ему стало плохо вчера, 17 декабря, когда он возвращался с работы.

Предварительная причина смерти — сердечная недостаточность

Первым в связи с пропажей артиста забил тревогу его директор Андрей Наконечный. Он пытался дозвониться до Красилова со вчерашнего вечера, но тот не брал трубку. Сегодня Дмитрий не вышел на работу, и Андрей приехал к нему домой. Дверь ему не открыли, и тогда директор Красилова позвонил в полицию.

Как сообщает источник ТАСС, Красилов мог умереть от сердечной недостаточности. Тело танцора отправлено на экспертизу, которая установит точную причину смерти.

По словам очевидцев, 17 декабря Красилов был на премьере комедии «Новогодний ол инклюзив», которая проходила в кинотеатре «Октябрь», и был «весел, много шутил, с удовольствием раздавал интервью». Однако после просмотра фильма шоумен почувствовал себя нехорошо и решил поехать домой.

Красилов прославился после участия в клипе группы Little Big на трек Uno

Дмитрий Красилов родился в 1994 году в городе Заринск, Алтайский край. Артист прославился на шоу «Танцы» телеканала ТНТ, а также в клипе группы Little Big на трек Uno, с которым коллектив собирался ехать на «Евровидение» в 2020 году.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В комментариях к ролику многие зрители прозвали молодого человека Пухляшом. Тогда же в сети появилась петиция, призывающая Little Big взять танцора с собой на музыкальный конкурс.

Многочисленные ролики, где иностранцы оценивают клип, показывают, что Дмитрий является изюминкой клипа. Не совершите ошибки и возьмите с собой на «Евровидение 2020» Дмитрия Красилова, так же известного как Пухляш Павел Михайлов автор петиции

Кроме того, Красилов покорил и иностранных блогеров. Во время просмотра клипа видеоблогер Дебан Адереми (Deban Aderemi) с канала wiwibloggs неоднократно хвалил Пухляша и назвал его забавным, мужественным и потрясающим.

В 2020 году журнал Forbes включил Красилова в список номинантов для рейтинга 30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет.

Красилов говорил, что долго не проживет

Как пишет Telegram-канал Shot, Красилов часто говорил друзьям, что «долго не проживет». Также канал уточняет, что у артиста были проблемы с сердцем из-за лишнего веса. При этом он не особо ограничивал себя в еде и алкоголе, рассказывают люди из окружения Пухляша: «Иногда после вечеринки мог поехать в ночной клуб, он сильно не напивался, но выпивал».

Также они отмечают, что Красилов был трудоголиком — очень много работал.