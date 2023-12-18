Защитник «Локомотива» объяснил решение выступать за сборную Армении

Футболист Тикнизян заявил, что выбрал Армению после непопадания в сборную России

Защитник столичного «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о решении выступать за сборную Армении. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я до последнего ждал вызова в сборную России, хотя бы попадания в расширенный список. Опять же, не говорю о том, заслуживал или нет, но был эпизод, когда меня могли в те 30-40 человек добавить», — объяснил он свой выбор. Футболист подчеркнул, что у него нет обид, зато появилась возможность играть на международной арене.

О решении Тикнизяна выступать за сборную Армении стало известно 7 марта. Позднее 24-летний футболист получил армянский паспорт.

В текущем сезоне Тикнизян провел за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, забил восемь голов и сделал пять результативных передач.