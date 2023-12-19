«Газпром» решил судиться с «Нафтогазом Украины» в России

«Газпром» подал иск к «Нафтогазу Украины» в Арбитраж Петербурга и Ленобласти

«Газпром» обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 18 декабря с иском к «Нафтогазу Украины» о запрете вынесения решения третейского суда, сообщает «Интерфакс».

Подробности иска не раскрываются, однако судиться российская компания решила на фоне инициированного в сентябре 2022 года «Нафтогазом» разбирательства против «Газпрома» с требованием оплатить по правилу «качай или плати» транспортировку природного газа по территории Украины, выдвинутым на фоне объявленного форс-мажора. Последний коснулся приема газа через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка», являющуюся одной из двух точек входа в ГТС страны.

При этом украинская сторона настаивает на том, что оплата по-прежнему должна осуществляться, исходя из расчетного объема транспортировки долгосрочного договора на уровне 109 миллионов кубометров. «Газпром» категорически отверг эти требования, отметив, что «Нафтогаз Украины», не имея на то оснований, не стал исполнять свои транзитные обязательства. По соглашению неисполнение обязательств означает отсутствие оплаты даже в случае заявления о форс-мажоре.

Помимо этого, в российской компании заявили, что из-за перехода Швейцарии в разряд недружественных РФ стран выбор Цюриха местом для решения споров не гарантирует ей права на справедливое и беспристрастное разбирательство.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заверила Австрию, что поставки газа из России в страну сохранятся и после прекращения действия контракта на транзит через украинскую территорию, истекающего в конце 2024 года. В европейской стране, получающей из России около двух третей своего газа по контракту сроком до 2040 года, выразили обеспокоенность возможным непродлением соглашения.