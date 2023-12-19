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17:47, 19 декабря 2023Спорт

Губерниев дал совет обидевшейся на зарплаты футболистов российской гимнастке

Губерниев посоветовал гимнастке Мельниковой не завидовать российским футболистам

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев дал совет российской гимнастке Ангелине Мельниковой, которая обиделась на зарплаты футболистов. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Считать деньги чужие — последнее дело. Ангелина неправа, не надо завидовать, футболисты и должны получать много денег, потому что это футбол», — заявил Губерниев. Он посчитал, что надо стремиться не только заниматься спортом, но и популяризировать его.

Ранее 19 декабря Мельникова сравнила зарплаты в спортивной гимнастике и футболе. Спортсменка заявила, что ей обидно зарабатывать меньше футболистов.

Мельникова — олимпийская чемпионка 2020 года в командном многоборье, серебряный призер Игр в том же виде программы, а также обладательница бронзовых медалей в личном первенстве и в вольных упражнениях. На проходившем в октябре 2021 года мировом первенстве россиянка стала абсолютной чемпионкой.

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      Анастасия Борисова
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