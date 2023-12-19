Губерниев дал совет обидевшейся на зарплаты футболистов российской гимнастке

Губерниев посоветовал гимнастке Мельниковой не завидовать российским футболистам

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев дал совет российской гимнастке Ангелине Мельниковой, которая обиделась на зарплаты футболистов. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Считать деньги чужие — последнее дело. Ангелина неправа, не надо завидовать, футболисты и должны получать много денег, потому что это футбол», — заявил Губерниев. Он посчитал, что надо стремиться не только заниматься спортом, но и популяризировать его.

Ранее 19 декабря Мельникова сравнила зарплаты в спортивной гимнастике и футболе. Спортсменка заявила, что ей обидно зарабатывать меньше футболистов.

Мельникова — олимпийская чемпионка 2020 года в командном многоборье, серебряный призер Игр в том же виде программы, а также обладательница бронзовых медалей в личном первенстве и в вольных упражнениях. На проходившем в октябре 2021 года мировом первенстве россиянка стала абсолютной чемпионкой.