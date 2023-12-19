Российская гимнастка рассказала об обиде из-за зарплат футболистов

Гимнастка Мельникова заявила, что ей обидно зарабатывать меньше футболистов

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова сравнила зарплаты в спортивной гимнастике и футболе. Ее слова приводит Sport24.

Мельникова заявила, что ей обидно зарабатывать меньше футболистов. «Учитывая, что футболисты тренируются часа три-четыре, а гимнасты, например, по семь-восемь. Но таковы реалии: коммерция и другой вид спорта», — отметила она.

Мельникова — олимпийская чемпионка 2020 года в командном многоборье, серебряный призер Игр в том же виде программы, а также обладательница бронзовых медалей в личном первенстве и в вольных упражнениях. На проходившем в октябре 2021 года мировом первенстве россиянка стала абсолютной чемпионкой.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко сравнила зарплаты в синхронном плавании и футболе. Она объяснила, что зарплата футболистов больше, потому что это более распиаренный вид спорта.