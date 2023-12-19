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11:49, 19 декабря 2023Спорт

Хоккеист «Колорадо» рассказал о русской банде в клубе

Вратарь «Колорадо» Иван Просветов рассказал, что в клубе сложилась русская банда

Фото: Ron Chenoy / USA TODAY Sports / Reuters

Российский вратарь команды Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» Иван Просветов рассказал об общении с одноклубниками. Его слова приводит ТАСС.

Просветов поделился, что общается со всеми членами команды. «Микко Рантанен отличный парень, Фредди Олофссон. Конечно, по отношению к тому, сколько я общаюсь с Валерой [Ничушкиным] и Сашей [Георгиевым], это не сравнится. Поэтому у нас тут своя русская банда», — отметил голкипер.

24-летний Просветов перешел в «Колорадо» в октябре 2023 года. До этого он выступал за «Аризону Койотис» и ее фарм-клуб «Тусон Роудраннерс».

Ранее российский нападающий «Сент-Луис Блюс» Павел Бучневич рассказал о жизни в Нью-Йорке во время выступлений за «Нью-Йорк Рейнджерс». «Я постоянно ездил в Бруклин в русскую баню типа Сандунов. Заходишь — такой трехэтажный мат стоит!» — вспомнил он.

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      Дарья Коршунова
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