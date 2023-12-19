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20:21, 19 декабря 2023Россия

Избитый под крик «русская свинья» ветеран СВО потерял руку до участия в боях

Избитый в Санкт-Петербурге ветеран СВО получил инвалидность 20 лет назад

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Ветеран специальной военной операции (СВО) Виталий Павловский, избитый в Санкт-Петербурге под крик «русская свинья» из-за замечания о неправильной парковке, оказался добровольцем, который отправился в зону боевых действий, при этом уже имея инвалидность из-за отсутствия одной руки. Личность пострадавшего раскрыло информагентство «Регнум».

Как выяснилось, Павловский лишился левой руки более 20 лет назад, когда на ней появилась гангрена. В результате врачам пришлось ампутировать конечность. В последующие годы мужчина получил юридическое образование и стал автором нескольких патриотических книг. Кроме того, у россиянина есть сын и две дочери.

По информации агентства, после потери руки Павловский продолжил активно заниматься спортом, в том числе единоборствами и тяжелой атлетикой. Он также занимал первые места на соревнованиях по пауэрлифтингу, бодибилдингу и тайскому боксу.

После начала СВО россиянин в течение пяти месяцев пытался записаться добровольцем в зону боевых действий, однако все время получал отказы из-за инвалидности. Отправиться на спецоперацию Павловскому помогло обращение в Союз добровольцев Донбасса. Он обучился обращению с оружием и техникой и в дальнейшем служил в пехоте, выполняя задачи на херсонском направлении. В результате военный получил осколочное ранение в спину, однако отказался от госпитализации в пользу сослуживцев с более серьезными травмами.

Ранее сообщалось, что избивавшие ветерана СВО мужчины выкрикивали националистические оскорбления. По словам Павловского, нападавшие видели, что у него нет одной руки, однако это их не остановило. «Даже когда они куртку с меня содрали, то продолжили бить с той стороны, где я физически не мог защититься», — поделился он.

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О нападении на участника спецоперации стало известно 18 декабря. Один из задержанных оказался уроженцем Абхазии, получившим гражданство России в 1996 году. Депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал избивших Павловского мужчин утратившими связь с реальностью. Парламентарий отметил, что они имеют мало представлений о человечности.

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      Сергей Истомин
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