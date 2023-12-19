«Калашников» выполнил гособоронзаказ по поставкам патронов

ЦНИИточмаш выполнил ГОЗ 2023 года по поставкам патронов к стрелковому оружию

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн «Калашников») выполнил гособоронзаказ (ГОЗ) 2023 года по поставкам патронов к стрелковому оружию. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

«Обязательства по государственным контрактам выполнены в полном объеме и в установленный срок, партии пистолетных патронов поставлены заказчикам», — сказал временный генеральный директор ЦНИИточмаш Михаил Луданный.

Отмечается, что ЦНИИточмаш является головным предприятием России по разработке боеприпасов к стрелковому и специальному оружию.

В сентябре глава компании Lobaev Arms Владислав Лобаев сообщил, что в России начались испытания условно гиперзвукового снайперского патрона. Боеприпас развивает скорость около сверхзвука, которая начинается от 1500 метров в секунду.

В июне стало известно, что ЦНИИточмаш выполнил контракт по изготовлению самой большой за последние годы партии пистолетных бронебойных патронов 7Н29. Патроны с пулей со стальным сердечником обладают повышенной пробивной способностью.