МИД расширил список персон нон грата из ЕС в ответ на 12-й пакет санкций

МИД РФ: расширен список представителей ЕС, которым запрещен въезд в Россию

Россия расширила список персон нон грата из стран Европейского союза (ЕС) в ответ на утверждение 12-го пакета антироссийских санкций. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

«Расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства», — указали в ведомстве.

Отмечается, что новые ограничительные меры будут распространяться на лиц, «пытающихся подорвать отношения России с другими государствами, занимающихся распространением дезинформации», а также представителей силовых структур, коммерческих организаций и граждан ЕС, «ответственных за оказание военной помощи неонацистскому режиму в Киеве».

18 декабря ЕС утвердил 12-й пакет антироссийских санкций. Новый пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер направлен против высокодоходных секторов российской экономики, а также усложняет обход санкций Евросоюза.