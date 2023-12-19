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16:07, 19 декабря 2023Мир

МИД расширил список персон нон грата из ЕС в ответ на 12-й пакет санкций

МИД РФ: расширен список представителей ЕС, которым запрещен въезд в Россию

Фото: Власов Сергей / Globallookpress.com

Россия расширила список персон нон грата из стран Европейского союза (ЕС) в ответ на утверждение 12-го пакета антироссийских санкций. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

«Расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства», — указали в ведомстве.

Отмечается, что новые ограничительные меры будут распространяться на лиц, «пытающихся подорвать отношения России с другими государствами, занимающихся распространением дезинформации», а также представителей силовых структур, коммерческих организаций и граждан ЕС, «ответственных за оказание военной помощи неонацистскому режиму в Киеве».

18 декабря ЕС утвердил 12-й пакет антироссийских санкций. Новый пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер направлен против высокодоходных секторов российской экономики, а также усложняет обход санкций Евросоюза.

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      Виктория Кондратьева
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