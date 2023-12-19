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13:10, 19 декабря 2023Экономика

Jagermeister проиграл суд калужскому «Кристаллу» о запрете продавать биттеры

Арбитражный суд Москвы отклонил иск Mast-Jagermeister к калужскому «Кристаллу»

Фото: Regis Duvignau / Reuters

Mast-Jagermeister проиграл суд калужскому ликеро-водочному заводу «Кристалл» и сети WineStyle по иску на 197 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Арбитражный суд Москвы отклонил требования немецкого производителя алкоголя о запрете на выпуск и продажу травяных ликеров (биттеров) Alter Heiler и Konig Heiler. Обладатель прав на бренд Jagermeister посчитал схожими стиль оформления бутылок и этикеток и потребовал 197 миллионов рублей компенсации за нарушение прав на товарные знаки.

Представители калужского предприятия заявили, что названия немецких и российских биттеров имеют графические, фонетические и семантические различия, а этикетки оформлены в традиционном для биттеров стиле. Кроме того, потребитель не может по ошибке купить продукт, который в три раза дешевле продукта истца, отметили представители «Кристалла» и добавили, что Jagermeister на длительный период ушел с рынка и якобы заявлял об отсутствии интереса к российскому рынку.

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Ранее «Кристалл» жаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на производителя немецкого травяного ликера и заявил о недобросовестной конкуренции бренда. После того как калужский завод запустил свою линейку спиртных напитков, московская компания «ТКМ», которая представляет интересы Mast-Jagermeister, при общении с торговыми сетями стала называть биттеры «Кристалла» контрафактом и требовать изъять их из оборота.

В июле Минпромторг России принял решение не исключать биттер Jagermeister из списка параллельного импорта, хотя ранее планировал.

Немецкий концерн объявил о прекращении поставок в Россию в начале ноября 2022 года. Позднее напитки бренда внесли в перечень продукции, разрешенной к параллельному импорту в страну.

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      Вячеслав Агапов
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