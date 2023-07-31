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21:27, 31 июля 2023Экономика

Jagermeister не стали исключать из списка параллельного импорта

Минпромторг России не исключил Jagermeister из списка параллельного импорта

Фото: Christophe Gateau / dpa / Global Look Press

Минпромторг России не стал исключать биттер (травяной ликер) Jagermeister из списка параллельного импорта, хотя ранее планировал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

О намерениях министерства исключить напитки Mast-Jagermeister из перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта, сообщалось 12 июля.

В понедельник, 31 июля, ТАСС сообщил, что Минпромторг исключил Jаgermeister из перечня товаров, которые разрешено завозить в Россию по параллельному импорту. Позже агентство аннулировало это сообщение.

Немецкий концерн прекратил поставки своего алкоголя в Россию в начале ноября 2022 года. После этого продукцию компании внесли в перечень продукции, разрешенной к параллельному импорту в страну.

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    Марина Совина
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