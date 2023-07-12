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15:16, 12 июля 2023Экономика

Минпромторг согласился запретить параллельный импорт Jagermeister

Минпромторг: продукцию Mast-Jagermeister исключат из списка для параллельного импорта

Фото: Daniel Zuchnik / Getty Images

Минпромторг России планирует исключить напитки Mast-Jagermeister из перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта. О подготовке обновленного списка товаров, разрешенных к ввозу в страну без разрешения правообладателя рассказали ТАССв пресс-службе ведомства.

«С учетом производственных возможностей российских компаний исключение продукции немецкого производителя алкоголя Mast-Jagermeister SE из соответствующего перечня возможно», — пояснили в Минпромторге.

Решение исключить продукцию немецкого концерна приняли после обращения Калужского ликероводочного завода «Кристалл». Производитель указал, что Mast-Jagermeister подал два иска на 500 миллионов рублей к нему и к ретейлерам за нарушение исключительных прав. «Кристалл» заявил, что зарубежное предприятие хочет «необоснованно обогатиться» за счет крупного российского налогоплательщика.

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В ноябре 2022 года «Кристалл» выпустил в продажу новые бренды биттеров (травяных ликеров) — Alter Heiler и Konig Heiler. Вскоре после этого представители Mast-Jagermeister потребовали у ретейлеров изъять эти напитки из оборота, назвав их контрафактом. В ответ Калужский завод подал на производителя Jagermeister заявление в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Немецкий концерн прекратил поставки своего алкоголя в Россию в начале ноября 2022 года. После этого продукцию компании внесли в перечень продукции, разрешенной к параллельному импорту в страну.

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    Вячеслав Агапов
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