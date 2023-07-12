В Москве нашли мертвой дочь экс-губернатора. Что известно о смерти Натальи Бочкаревой, отдавшей мошенникам 16 миллионов?

Найденная мертвой в Москве дочь экс-губернатора Бочкарева становилась жертвой мошенников

В Москве нашли мертвой дочь бывшего губернатора Пензенской области Василия Бочкарева Наталью. Тело женщины было обнаружено в ее московской квартире. Дверь в помещение пришлось вскрывать сотрудникам специальных служб. Признаков насильственной смерти на теле россиянки обнаружено не было.

Спасателей, скорую и полицию вызвала консьержка дома в Пресненском районе Москвы, где жила Бочкарева

Незадолго до смерти Бочкаревой консьержка, чье имя не называется, обратила внимание на плохое самочувствие дочери экс-губернатора. Как именно проявлялось плохое самочувствие и находилась ли Бочкарева в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, не уточняется.

Консьержка решила проведать Бочкареву, однако та не отвечала на звонки в дверь, что заставило смотрительницу дома предположить худшее и вызвать работников экстренных служб.

После появления в СМИ сообщений о смерти россиянки гибель Бочкаревой подтвердил ее двоюродный брат Вениамин. Официальная причина смерти женщины не названа.

За два года до смерти Бочкарева пострадала от действий мошенницы, выманившей у нее 16 миллионов рублей

В 2021 году молодой человек Натальи Бочкаревой убедил ее, что она является носительницей порчи, из-за чего ее аура прохудилась и стала «дырявой». Чтобы исправить ауру Бочкаревой, мужчина свел ее с гадалкой, которая и пообещала снять порчу.

Дочь бывшего губернатора посетила несколько «магических сеансов» у колдуньи, после чего целительница перестала выходить на связь. Вместе с гадалкой пропал и молодой человек Бочкаревой.

Потерпевшая обратилась в полицию, но итоги проверки не были опубликованы. Удалось ли правоохранителям найти мошенников, неизвестно.

Отец Натальи Бочкаревой 17 лет руководил Пензенской областью

В должность главы администрации Пензенской области Василий Бочкарев вступил в 1998 году. Тогда же он был избран губернатором, и его полномочия продлевались вплоть до 2015 года. Во время губернаторства Бочкарева в регионе развернулось масштабное строительство, в том числе социальных объектов, глава региона сотрудничал с местными предпринимателями.

За взаимодействие с бизнес-средой Бочкарева среди прочего наградили премией бизнес-репутации «Дарин» от Российской Академии бизнеса и предпринимательства. Кроме того, в качестве наград Бочкарев получил три единицы огнестрельного оружия — пистолет «маузер», пистолет Макарова и автомат Калашникова.

Также за годы работы на посту губернатора Бочкарев запомнился противоречивыми инициативами, действиями и высказываниями, среди которых — запрет на использование подчиненными мобильных телефонов в рабочее время, обещание отказаться от ношения импортной обуви, воспитание полицейских «левой» водкой и приказ подчиненным похудеть.

После губернаторства Бочкарев был назначен сенатором от региона, но на этой должности проработал лишь год — в 2016 году парламентарий скончался. Наталья Бочкарева рассказывала местным СМИ, что из 17 лет, которые ее отец руководил Пензенской областью, 12 он болел онкологией.

Сама Бочкарева фигурировала в СМИ как предпринимательница. По данным портала контрагентов СБИС, на имя дочери бывшего губернатора зарегистрирована компания РА «Экспресс», основным видом деятельности которой является оказание услуг в сфере рекламы. Кроме того, по данным РБК, Бочкарева имела статус ИП — она занималась арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом.