Дочь бывшего российского губернатора нашли мертвой в московской квартире

Дочь экс-губернатора Пензенской области Бочкарева нашли мертвой в московской квартире

В квартире Пресненского района Москвы нашли мертвой дочь экс-губернатора Пензенской области Василия Бочкарева Наталью. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По информации издания, консьержка вызвала оперативные службы в квартиру Натальи Бочкаревой, так как накануне ей было плохо, а на следующее утро она не открывала дверь. Когда квартиру вскрыли, там нашли мертвой 44-летнюю дочь бывшего российского губернатора — на ее теле не обнаружили признаков насильственной смерти.

Известно, что погибшая владела долями в семейных компаниях, которые занимались переработкой леса и выпечкой хлеба. Ее отец занимал пост губернатора Пензенской области с 1998 по 2015 годы и умер в 2016 году.

Ранее дочь Бочкарева отдала 16 миллионов рублей гадалке за снятие порчи. С гадалкой Бочкареву познакомил бывший парень, который исчез после нескольких сеансов.