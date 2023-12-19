Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:27, 19 декабря 2023Наука и техника

Появление фотографий российского электрокара опровергли

«Автотор»: на фото российского электрокара запечатлен лишь носитель агрегатов

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Компания «Автотор» опровергла, что на появившихся накануне фотографиях изображен электрокар их разработки. Сообщение калининградского производителя приводит РИА Новости.

«Автотор» объяснил, что на появившихся фото запечатлен универсальный носитель агрегатов, разработанный в Московском политехе (МАМИ). Он позволяет лишь тестировать работу систем будущего электромобиля путем установки в него силовых агрегатов.

«Появившиеся изображения не имеют ничего общего с внешним обликом собственного электромобиля "Автотор", работа над которым продолжается», — пояснили в компании.

Фотографии универсальной платформы для тестирования систем отечественного электромобиля появились 18 декабря. Электрокар разрабатывается МАМИ по заказу компании «Автотор» в рамках спецконтракта с Минпромторгом. Серийное производство запланировано на 2025 год.

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Зеленского попросили мобилизовать еще полмиллиона украинцев. Это обойдется Киеву в 500 миллиардов гривен

      Зеленский пообещал не подписывать закон о мобилизации женщин

      Путин назвал разницу между Россией и Украиной на поле боя

      Мужчина расправился с женой из-за блинчиков

      Россиянин расправился с родственницей после избиения и изнасилования

      Зеленский отказался отвечать на вопрос о конфликте с Залужным

      В Россию завезли яйца из Азербайджана

      Популярная блогерша назвала невероятной одну деталь в интервью с Михалковым

      Тарасова высмеяла выпущенную Трусовой песню

      Запрет Sony на перепродажу дисков с играми для PlayStation объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости