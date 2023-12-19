Появление фотографий российского электрокара опровергли

«Автотор»: на фото российского электрокара запечатлен лишь носитель агрегатов

Компания «Автотор» опровергла, что на появившихся накануне фотографиях изображен электрокар их разработки. Сообщение калининградского производителя приводит РИА Новости.

«Автотор» объяснил, что на появившихся фото запечатлен универсальный носитель агрегатов, разработанный в Московском политехе (МАМИ). Он позволяет лишь тестировать работу систем будущего электромобиля путем установки в него силовых агрегатов.

«Появившиеся изображения не имеют ничего общего с внешним обликом собственного электромобиля "Автотор", работа над которым продолжается», — пояснили в компании.

Фотографии универсальной платформы для тестирования систем отечественного электромобиля появились 18 декабря. Электрокар разрабатывается МАМИ по заказу компании «Автотор» в рамках спецконтракта с Минпромторгом. Серийное производство запланировано на 2025 год.