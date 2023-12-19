Представлена разработка российского электромобиля

Московский Политех и «Автотор» показали мул отечественного электромобиля

В Московском Политехе (МАМИ) представили универсальную платформу для тестирования систем (мул) отечественного электроавтомобиля. Об этом сообщает РБК.

Все основные комплектующие, включая двигатель и аккумуляторную батарею, разработаны и произведены в России. При этом в Политехе отметили, что электромобиль будет доступным по цене, поскольку пользователи смогут брать аккумуляторную батарею в аренду, а не покупать.

Электрокар разрабатывается МАМИ по заказу компании «Автотор» в рамках спецконтракта с Минпромторгом. Серийное производство запланировано на 2025 год.

15 декабря глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил, что в линейке продуктов компании могут появиться электрические Niva и Vesta, в настоящее время их прототипы тестируют на полигоне в Тольятти. Однако, уточнил он, говорить о сроках их выпуска пока рано. По словам топ-менеджера, новые электромобили должны стать самыми высоколокализованными на российском рынке, однако их судьба во многом зависит от спроса.