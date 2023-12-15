Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
19:59, 15 декабря 2023Экономика

«АвтоВАЗ» собрался выпускать электрические Niva и Vesta

Глава «АвтоВАЗа» Соколов заявил о тестах прототипов электрических Niva и Vesta

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В линейке «АвтоВАЗа» могут появиться электрические Niva и Vesta, в настоящее время их прототипы тестируют на полигоне в Тольятти, однако говорить о сроках их выпуска пока рано. Об этом журналистам заявил глава компании Максим Соколов, передает РИА Новости.

По его словам, новые электромобили должны стать самыми высоколокализованными на российском рынке, однако их судьба во многом зависит от спроса. Президент «АвтоВАЗа» признал, что для покупателей бренда рынок традиционных автомобилей более привычен, соответственно, он заметно больше по объему.

Тем не менее компания собирается развивать электродвижение, такое направление есть в планах, указал Соколов в ответ на вопрос об электрических моделях «АвтоВАЗа».

Ранее глава компании подтвердил слова президента страны Владимира Путина о росте цен на 40 процентов на автомобили Lada, однако объяснил, что речь идет о периоде с февраля 2022 года по конец 2023-го. Соколов подчеркнул, что с начала текущего года рост составит всего 11 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России возбудили дела о завышении цен на яйца. Накануне Путин обещал улучшить ситуацию

      Путин поручил свозить россиян на Камчатку

      Мужчина изнасиловал спавшую туристку и сбежал через окно на курорте Индии

      Шольц рассказал о мнении Венгрии касательно помощи Украине

      Названы приводящие к конденсату на окнах ошибки

      Тарасова обвинила Трусову в меркантильности

      В Польше допустили возможность приближения России вплотную к границам страны

      «АвтоВАЗ» собрался выпускать электрические Niva и Vesta

      В приюте для бездомных нашли уникальные кроссовки за 1,8 миллиона рублей

      WP указал на негативные последствия для Евросоюза при вступлении Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости