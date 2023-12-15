«АвтоВАЗ» собрался выпускать электрические Niva и Vesta

Глава «АвтоВАЗа» Соколов заявил о тестах прототипов электрических Niva и Vesta

В линейке «АвтоВАЗа» могут появиться электрические Niva и Vesta, в настоящее время их прототипы тестируют на полигоне в Тольятти, однако говорить о сроках их выпуска пока рано. Об этом журналистам заявил глава компании Максим Соколов, передает РИА Новости.

По его словам, новые электромобили должны стать самыми высоколокализованными на российском рынке, однако их судьба во многом зависит от спроса. Президент «АвтоВАЗа» признал, что для покупателей бренда рынок традиционных автомобилей более привычен, соответственно, он заметно больше по объему.

Тем не менее компания собирается развивать электродвижение, такое направление есть в планах, указал Соколов в ответ на вопрос об электрических моделях «АвтоВАЗа».

Ранее глава компании подтвердил слова президента страны Владимира Путина о росте цен на 40 процентов на автомобили Lada, однако объяснил, что речь идет о периоде с февраля 2022 года по конец 2023-го. Соколов подчеркнул, что с начала текущего года рост составит всего 11 процентов.