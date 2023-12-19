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21:43, 19 декабря 2023Россия

Минтруд предложил позволить всем россиянам бесплатно переобучаться

Минтруд предложил разрешить всем россиянам проходить бесплатное переобучение

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Минтруд предложил в 2024 году распространить на всех трудоспособных россиян возможность проходить бесплатное переобучение по профессиям, которые востребованы на рынке труда. Об этом заявили в пресс-службе ведомства, проект постановления опубликован на сайте нормативно-правовых актов.

«Так, предлагается распространить бесплатное переобучение на всех соискателей для трудоустройства по приоритетным для рынка труда направлениям», — сказано в сообщении.

В ведомстве также отмечается, что «перечень специальностей и профессий будет определять правительство РФ с учетом кадровой потребности отраслей».

С 2024 года планируется расширить проект на новые категории граждан. Также получить востребованную в регионе профессию смогут граждане с инвалидностью и те, кто фактически осуществляет уход за ребенком и находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.

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      Марина Совина
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