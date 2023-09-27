Минтруд России предложил расширить компенсацию за задержку зарплаты

Минтруд РФ хочет обязать работодателей платить компенсацию за задержку зарплаты

Минтруд России предложил расширить компенсацию в случае задержки заработной платы при ее неначислении. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, пишет РИА Новости.

«Минтруд предлагает расширить право на компенсацию в случае задержки зарплаты. Сейчас работодатель обязан выплачивать компенсацию только в том случае, если заработная плата была начислена, но не выплачена в срок», — сказано в сообщении.

В том случае, если работодатель неправомерно не начислил зарплату, то компенсацию в связи с задержкой выплат работник на данный момент получить не может. Следовательно, ведомство предложило скорректировать соответствующую статью Трудового кодекса, чтобы сотрудник организации мог получать компенсацию и в этой ситуации.

Как уточнили в пресс-службе Минтруда, работодатель будет обязан выплатить компенсацию в размере минимум 1/150 ставки Центробанка, действующей на тот момент, за каждый день задержки, если он нарушил установленный срок выплаты заработной платы.

В августе Минтруд предложил при назначении единого пособия не учитывать заработок несовершеннолетних, проценты по номинальным вкладам, открытым на детей под опекой, а также единовременные выплаты за звание «Мать-героиня». Как уточнили специалисты, изменения разработаны с учетом мнения родительского сообщества и направлены на гармонизацию подходов, которые применяются при комплексной оценке нуждаемости.