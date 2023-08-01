Минтруд предложил изменить правила назначения единого пособия

Минтруд предложил не учитывать заработок детей при назначении единого пособия

Минтруд России предложил при назначении единого пособия не учитывать заработок несовершеннолетних, проценты по номинальным вкладам, открытым на детей под опекой, а также единовременные выплаты за звание «Мать-героиня». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

Уточняется, что изменения разработаны с учетом мнения родительского сообщества и направлены на гармонизацию подходов, которые применяются при комплексной оценке нуждаемости.

В ведомстве подчеркнули, что предложение исключить из общих доходов семьи подработки несовершеннолетних детей в период каникул — поручение президента России Владимира Путина. Это позволит семье не терять право на пособие из-за незначительного превышения по доходам из-за первого трудового опыта ребенка.

Ранее Минтруд оценил расходы госсектора и бизнеса на зарплаты из-за роста МРОТ. По его подсчетам, в 2024 году они составят более 193,5 миллиарда рублей.