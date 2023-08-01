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21:56, 1 августа 2023Экономика

Минтруд предложил изменить правила назначения единого пособия

Минтруд предложил не учитывать заработок детей при назначении единого пособия

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Минтруд России предложил при назначении единого пособия не учитывать заработок несовершеннолетних, проценты по номинальным вкладам, открытым на детей под опекой, а также единовременные выплаты за звание «Мать-героиня». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

Уточняется, что изменения разработаны с учетом мнения родительского сообщества и направлены на гармонизацию подходов, которые применяются при комплексной оценке нуждаемости.

В ведомстве подчеркнули, что предложение исключить из общих доходов семьи подработки несовершеннолетних детей в период каникул — поручение президента России Владимира Путина. Это позволит семье не терять право на пособие из-за незначительного превышения по доходам из-за первого трудового опыта ребенка.

Ранее Минтруд оценил расходы госсектора и бизнеса на зарплаты из-за роста МРОТ. По его подсчетам, в 2024 году они составят более 193,5 миллиарда рублей.

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    Юлия Мискевич
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