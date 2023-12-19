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08:08, 19 декабря 2023Экономика

Раскрыты сроки перехода всех депутатов Госдумы на российские автомобили

«Ведомости»: депутатов Госдумы захотели пересадить на российские авто с 1 января

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Руководитель аппарата Госдумы Игорь Дивейкин предложил пересадить всех депутатов нижней палаты парламента на российские автомобили. Меру предлагается реализовать с 1 января 2024 года, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Администрации президента (АП).

Как уточняется, Дивейкин разослал соответствующее письмо в органы исполнительной власти российских регионов еще осенью, после заседания совета Госдумы. В тот период было принято решение, чтобы в своих избирательных округах депутаты использовали только отечественные автомобили вместо иностранных машин. К этому призывал в том числе президент России Владимир Путин, по инициативе которого и запустили процедуру массового перехода российских чиновников на отечественные машины.

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О намерении пересадить сотрудников всех бюджетных учреждений и органов власти на российские автомобили спикер ГД Володин заявлял еще в июле 2023 года. В качестве приоритетных вариантов замены иностранным брендам он называл машины Lada и «Москвич». Позже к инициативе присоединились и российские ведомства. Так, заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что реализацией перехода сотрудников министерства на отечественные машины будет заниматься специальное подразделение.

Во второй половине октября в Минпромторге составили список рекомендуемых автомобилей для российских чиновников. В предварительный перечень тогда вошли отечественные бренды Lada, УАЗ, «Москвич», Evolute и Aurus, а также китайский Haval.

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      Анатолий Акулов
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