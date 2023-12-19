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22:29, 19 декабря 2023Спорт

Слуцкому предложили работу в Китае

Тренеру Леониду Слуцкому предложили работу в китайском клубе «Шанхай Шэньхуа»

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Российскому тренеру Леониду Слуцкому предложили работу в китайском футбольном клубе. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации журналиста Ивана Карпова, таким клубом станет «Шанхай Шэньхуа», располагающийся на пятом месте в чемпионате Китая с 52 очками в 30 матчах. Отмечается, что ассистентами Слуцкого станут Олег Яровинский и Василий Березуцкий.

Последним клубом Слуцкого стал казанский «Рубин», в котором он работал с 2019-го по 2022-й. Уточнялось, что он ушел из команды по собственному желанию.

Тренер известен по работе в «Крыльях Советов», «Москве», ЦСКА, а также английском «Халл Сити» и нидерландском «Витессе». Наибольших успехов Слуцкий добился, будучи тренером армейцев. Он трижды приводил клуб в победе в чемпионате России. Кроме того, с 2015 по 2016 год специалист возглавлял сборную России.

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      Анастасия Борисова
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