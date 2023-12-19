Тренер лидера РПЛ сравнил российские стадионы с английскими

Тренер «Краснодара» Ивич заявил, что в России стадионы лучше, чем в Англии

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич сравнил российские стадионы с европейскими. Его слова приводит HotSport.

«В России великолепные условия для игры, и тот факт, что чемпионат мира в 2018 году был проведен на невероятном уровне, говорит сам за себя. Стадионы в России лучше и современнее, чем в Англии», — заявил специалист, отметив, что в России придают большое значение футболу.

Сербский тренер работает в «Краснодаре» — лидере первой половины сезона Российской премьер-лиги — с января 2023 года. Ранее он возглавлял «Маккаби» из Тель-Авива, греческий ПАОК и английский «Уотфорд».

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отказалась считать футбол спортом номер один в России. «Популярность футбола в стране преувеличена. Каждый крупный старт мы убеждаемся, что наши футболисты ничего из себя не представляют», — заявила она.