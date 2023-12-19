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19:51, 19 декабря 2023Спорт

ЦСКА объявил о подписании футболиста сборной России

ЦСКА подписал футболиста сборной России и «Балтики» Тамерлана Мусаева
Тамерлан Мусаев

Тамерлан Мусаев. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Московский ЦСКА объявил о подписании футболиста сборной России Тамерлана Мусаева. Об этом сообщается на сайте команды.

22-летний нападающий перешел в клуб из калининградской «Балтики» до конца сезона-2027/2028. В ЦСКА заявили, что приобретение игрока вписывается в стратегию клуба по поиску молодых талантов.

Мусаев занимался в академии ЦСКА. Он играл за «Балтику» с 2020 года. В нынешнем сезоне форвард забил четыре гола за калининградский клуб. Мусаев дебютировал за сборную России 7 сентября 2023 года в матче против олимпийской сборной Египта.

После 18 матчей ЦСКА располагается на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. Лидирует «Краснодар» с 38 очками. РПЛ возобновится после паузы 3 марта.

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      Анастасия Борисова
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