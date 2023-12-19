В ООН призвали разрешить использовать на Украине все существующие в стране языки

ООН: на Украине должны разрешить использовать все существующие в стране языки

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал разрешить использовать на Украине все существующие в стране языки. Его во вторник, 19 декабря, цитирует РИА Новости.

«Когда я посетил Украину в прошлом году, я понял, как важно постоянно следить за видением завтрашнего дня. Чтобы сейчас подготовиться к такой Украине, в которой люди хотели бы жить после окончания этой войны», — отметил Тюрк.

По его словам, для этого в республике необходимо обеспечить социальную интеграцию для всех сообществ и защитить права меньшинств, включая право использовать различные языки.

Ранее в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, подразумевающий введение наказания за унижение по языковому признаку. В пояснительной записке к документу отмечалось, что у граждан есть право использовать любой язык в повседневной жизни и сферах, которые не регулируются законодательством страны. «События последних дней показывают, что все чаще случаются случаи дискриминационного отношения к гражданам по языковому признаку», — говорится в тексте.

В начале декабря Будапешт заявил, что права венгерского меньшинства на Украине постоянно притесняются на протяжении последних восьми лет.

